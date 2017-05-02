Нижний Новгород, 2 мая, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Ночью 7−9 мая температура воздуха может опуститься до — 3,+2º, днем +4,+9º. Местами кратковременные дожди с мокрым снегом.

Поль Синьяк. Снег. Монмартр. 1887

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.