Москва, 2 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти обяжут информировать региональные заксобрания о своей работе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая, соответствующий законопроект внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума

Законопроектом предлагается установить, что по приглашению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ руководитель территориального органа федеральной исполнительной власти в соответствующем субъекте выступает на заседаниях и отвечает на вопросы о результатах деятельности руководимого им органа, рассказал один из авторов инициативы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В стране действует единая система исполнительной власти, состоящая из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, при этом единого механизма информирования о результатах деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ в настоящее время нет, указал он.

Предлагаемый механизм будет способствовать улучшению взаимодействия между различными ветвями государственной власти в субъектах РФ в целях защиты прав и свобод граждан, уверены в Госдуме.

«Предоставление актуальной и достоверной информации о социально-экономическом положении в регионах в соответствующие законодательные органы власти позволит вносить необходимые и своевременные корректировки в их деятельность, принимать более выверенные решения, вносить необходимые изменения в региональное законодательство. Кроме того, такая форма обратной связи с «федералами» позволит гражданам быть в курсе происходящих процессов и изменений, и будет являться дополнительной формой отчета перед населением конкретного региона», — заявил Крашенинников.