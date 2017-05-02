Тегеран, 2 мая, 2017, 13:42 — ИА Регнум.

Иран продолжит свою поддержку сирийского правительства, несмотря на гибель сотен своих военных советников и добровольцев в течение шести лет войны, заявил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур, сообщает Agence France Press.

Reza Dehshiri Иранские солдаты

«Мы продолжим отправлять военных советников во всех областях и предоставлять любую помочь, имеющуюся в нашем распоряжении, чтобы фронт сопротивления не был смят», — отметил он.

«Они [советники] находятся там сейчас, и мы будем направлять их и впредь, пока существует необходимость в поддержке военных советников», — добавил он.

Заявление главнокомандующего сухопутных сил КСИР было сделано на фоне визита главы Генерального штаба армии Сирии Али Абдулла Айюб в Тегеран, где он встретился со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом.

«Иран и Сирия сражаются на одном и том же фронте для противодействия смертельной угрозе терроризма и восстановления мира и безопасности в регионе», — отметил Дехган.

Помимо военных советников, Исламская республика направляет в Сирию добровольцев как из числа собственных граждан, так и из представителей шиитских общин в Афганистане и Пакистане.