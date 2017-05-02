Ижевск, 2 мая, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В Удмуртии зарегистрирован случай массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». Информация поступила в ночь на 2 мая, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Советский плакат «Предупреждайте кишечные заболевания!», 1960-е

Комиссия ведомства незамедлительно выехала на место происшествия. Установлено, что «данное мероприятие организовано без уведомления Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Для участия в мероприятии завезено 500 детей при расчетной численности лагеря на 380 детей», подчеркнули в управлении.

Работа лагеря приостановлена, пищеблок закрыт. Проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия, включая эпидемиологическое расследование, проведение лабораторных исследований материала от больных детей, персонала, проб окружающей среды.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), в свою очередь сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Отмечается, что возраст участников мероприятия от 16 до 18 лет. Первоначально за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей.