Калининград, 2 мая, 2017, 14:12 — ИА Регнум. На минувшей неделе ФСБ задержала в Калининграде внушительную группу выходцев из Средней Азии, состоящих в международной террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прессу попали в общем-то шокирующие факты о том, что, например, члены террористической ячейки проживали в Калининграде уже четыре года, работая по патентам в строительных организациях. А главарь группировки вполне себе легализовался в России, будучи разыскиваемый силовиками Узбекистана за экстремизм.

YouTube-канал ФМС России Сотрудники ФМС во время рейда в калининградском аэропорту «Храброво»

После спецоперации ФСБ в редакцию ИА REGNUM обратился наш соотечественник, прибывший в Калининград в рамках Государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. По его данным, очередь в Управление ФМС по Калининградской области на получение документов продается и контролируется этнической группировкой при полном «неведении» сотрудников миграционной службы. Мы не публикуем персональные данные нашего собеседника, чтобы исключить угрозы в его адрес, однако готовы предоставить всю информацию компетентным органам региона.

ИА REGNUM : Что вас побудило обратиться в прессу?

Всё началось с того, что, приехав в Калининград, я направился в УФМС по улице Фрунзе, 6, чтобы сдать документы на РВП (разрешение на временное проживание в России. — ИА REGNUM). Процедура стандартная, прописанная в Госпрограмме по переселению соотечественников. В результате я потратил три недели, но так и не смог сдать бумаги.

ИА REGNUM : Почему?

Казалось бы, каждый раз составлялись списки очередников (а очереди там просто безумные), но всё время люди лезли без очереди. И не наши соотечественники — носители русского языка, а молодые люди из азиатских республик, которые — и я это видел не раз — по-русски не могли связать и двух слов. Например, с вечера мы записываемся на листке, вешаем его на стенд в УФМС, а утром приходим и видим, что наши списки порваны, а группа выходцев из Средней Азии уже носится с новыми списками, в которых нас нет. Мы — возмущаться, но нас грубо посылают. Я был свидетелем нескольких стычек. Например, один армянин с ребенком ночь в машине провёл, чтобы наутро быть первым по нашим спискам, а его эта клика оттёрла.

ИА REGNUM : А как реагируют на этот беспредел сами сотрудники миграционной службы?

Знаете, это очень интересный вопрос. Остается только догадываться, почему миграционщики не замечают махинации со списками, не слышат постоянную ругань и угрозы в толпе, не реагируют на потасовки на своей территории. Погрузившись в ситуацию, мы с собратьями по несчастью выяснили всю подноготную. Оказалось, что новая очередь идёт исключительно за взятки.

ИА REGNUM : Расскажите подробнее.

Есть три направления, которые курирует этническая группировка. Пройти без очереди дактилоскопию стоит 2000 рублей, сдать документы на патент — 3000 рублей, на РВП — 5000 рублей. Надо понимать, что у УФМС существует лимит по количеству принятых документов в день. В итоге до нас, русскоязычных соотечественников, очередь просто не доходит. Лимит забивается вот этими безочередниками-взяткодателями.

ИА REGNUM : По вашим расчетам, о каких суммах взяток может идти речь?

До 1 млн рублей в месяц! Судите сами, ежедневно по человек десять безочередников пропускают. Даже если это отпечатки пальцев и патент, то уже 50 тыс. рублей в день. Рабочих дней в месяце — двадцать, вот и считайте. Куда эти деньги потом идут, можно только догадываться.

Но чёрт с ней, коррупцией. Мы возмущены тем, что такие взятки в большинстве своём гарантируют получение РВП. Повторюсь, разрешение на временное проживание получают люди, которые по-русски практически не говорят. Я знаю вообще о вопиющем случае, когда ранее судимый выходец из Средней Азии, отбывший наказание на территории другого российского региона, приехал в Калининград и каким-то волшебным образом получил РВП.

Все мы знаем, как в Питере взорвал метро вот такой же «счастливый» обладатель российского паспорта. Мы что — забыли уже Каширку и Гурьянова? Забыли, как дежурили по ночам в своих городах, чтобы гексоген не занесли в подвал? Где работа на упреждение? Ведь сегодня очевидна террористическая связь. Наша армия разгромила в Пальмире вражескую группировку, где воевали до 10 тысяч выходцев из азиатских постсоветских республик. Им деваться некуда, и они стали обратно возвращаться. Но оседают не в своих странах, а едут к нам в Россию. Вот вам и «спящие ячейки».

ИА REGNUM : После питерского взрыва ФСБ в Калининграде взяла сразу 12 членов подобной ячейки. Вот работа на упреждение…

Очень хочется надеяться, что операция ФСБ — следствие наших сигналов о происходящем в УФМС. И вот лишь небольшой штрих в подтверждение моих слов — в минувший понедельник, 24 апреля, поздно вечером прямо у здания УМФС на Фрунзе вновь возникла потасовка. Дрались человек пятьдесят. Граждане, если не ошибаюсь, Туркмении отказались платить дань этнической группировке, в результате чего и началась бойня. Со стрельбой из травмата. ОМОН, «Скорая» прибыли. А через два дня мы узнали из пресс-релиза ФСБ о поимке 12-ти моджахедов. Причём главарь их разыскивался силовиками Узбекистана по уголовному делу за экстремизм. А в Узбекистане по таким статьям наказание пожёстче, чем в России. И тем не менее он получил в Калининграде разрешение на проживание.

ИА REGNUM : Хочется также надеяться, что расследование деятельности моджахедов оздоровит ситуацию в УМФС. Вы, как человек, столкнувшийся с этой системой, какие первые шаги видите в этом направлении?

На самом деле проблема очередей решается на раз-два. Почему, спрашивается, отменён приём документов на РВП и получение патентов в районных отделах УФМС? Всё аккумулировано в главном управлении на улице Фрунзе, и именно из-за этой монополии создаётся толпа, на которой зарабатываются деньги. Далее — в УМФС работают только два дактилоскопических аппарата, поэтому опять же мы видим очередь. Только убрав эти недочёты, а также введя электронную очередь, как в Сбербанке или на почте, можно в разы уменьшить очередь. Но почему-то УМФС не идёт на такие шаги. Можно пойти ещё масштабнее, но на это нужна уже воля руководства региона.

ИА REGNUM : Что вы имеете в виду?

В Калининграде необходим единый центр проживания гастарбайтеров. Здесь много заброшенных военных казарм, пожалуйста, организуйте там общежитие. Это территория будет под присмотром правоохранительных органов, там же можно организовать медкомиссию, ту же дактилоскопию, столовую. И работодатели будут приезжать туда по квотам, организованно отвозя и привозя рабочих. Это будет настоящий миграционный контроль. А то в Калининград из Узбекистана каждую неделю прилетают по два самолёта, полные гастарбайтеров, и они тут же словно растворяются в области.

Беседовал Андрей Выползов