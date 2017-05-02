Дамаск, 2 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате неожиданного нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии, сообщает Associated Press.

Freedom House Боевик

По данным курдских вооруженных формирований, нападение произошло утром 2 мая, когда исламисты проникли в населенный пункт Раджм-Слейби, в котором находится лагерь для временно перемещенных лиц, покинувших удерживаемые ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории в Ираке и Сирии.

Как заявил один из членов курдских отрядов, жертвами нападения по большей части стали женщины и дети, пытавшиеся скрыться от вооруженного конфликта.