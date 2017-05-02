Москва, 2 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Николаев считает чрезвычайно важным развитие специальных программ по конкретным природным объектам.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев на Волге

«Очень важно, что экология сегодня становится не абстрактным понятием, учитывая, что 2017 год у нас в стране — Год экологии. Появляются государственные программы, направленные на улучшение экологической ситуации по конкретным объектам: Байкал, Телецкое озеро, теперь — Волга. Это значимые объекты — символы России, на которые мы должны обращать внимание в первую очередь. Поэтому их поддержка — это чрезвычайно важное решение», — сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (фракция «Единая Россия»), комментируя поручение Дмитрия Медведева о проработке вопроса о поддержании биоразнообразия реки Волги и о требующемся финансовом обеспечении необходимых мероприятий.

Депутат также напомнил, что президент РФ поставил задачи по изменению подходов к экологическим проблемам, в том числе задачи по изменению законодательства в части ужесточения подходов к источникам возможного экологического ущерба в части повышения эффективности использования наших природных богатств.

«Мы ждем от правительства соответствующих шагов и готовы включиться в работу», — сказал Николай Николаев.

«Единая Россия» сегодня находится на острие проблем и готова участвовать и в повышении качества разрабатываемых законопроектов, и в повышении эффективности реализации государственных программ», — отметил Николай Николаев, напомнив, что в партии работают мониторинговые группы в сфере экологии и защиты окружающей среды, это «Живой лес» и «Зеленый щит».

Также депутаты проводят в регионах встречи с избирателями, что дает возможность понять проблемы на местах, использовать пожелания граждан при работе над законопроектами и видеть, что нужно доработать.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета Правительства о результатах работы в 2016 году поручил Минприроды России, Минфину России, Минстрою России, Минсельхозу России до 19 июня 2017 года проработать вопрос о поддержании биоразнообразия реки Волги и о требующемся финансовом обеспечении необходимых мероприятий и доложить в правительство РФ о проекте соответствующего федерального закона.