Калуга, 2 мая, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы 1 мая приняли участие в праздничном шествии, организованном калужским территориальным объединением организаций профсоюзов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Первомайское шествие

Представители трудовых коллективов всех основных предприятий Калуги прошли по улице Кирова от сквера Мира до Театральной площади. В шествии также участвовали руководители города и области, представители политических партий и общественных организаций.

На последовавшем митинге руководители профсоюзов и представители правительства области поздравили калужан с праздником. Были отмечены сами достойные — передовикам производства и трудовым династиям вручили почетные грамоты и памятные подарки.

«Этот день был и остается для нас олицетворением сплоченности и солидарности, символом мира и созидания, добра и справедливости», — заявил Александр Иванов. — Первого мая мы отмечаем профессиональные победы коллективов предприятий и организаций города, чествуем людей труда. Это праздник всех, кто своим трудом создает благосостояние нашего города и нашего государства. От всего сердца благодарю ветеранов, которые своим трудом создавали мощный экономический потенциал нашего города, а также всех тех, кто сегодня трудится для процветания Калуги. Сейчас нам важно сохранять и поддерживать эти славные трудовые традиции: заботиться о наших ветеранах, создавать достойные условия труда, поддерживать начинающих специалистов, воспитывать у подрастающего поколения калужан уважение и любовь к труду. В эти праздничные майские дни от всей души желаю всем жителям Калуги крепкого здоровья, благополучия, праздничного весеннего настроения! Мира вам, счастья и оптимизма!».