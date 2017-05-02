Казань, 2 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления личностей участников погрома и их задержания.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

В пресс-службе отметили, что произошедшее — не первый инцидент подобного рода на указанном кладбище.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2016 года более 100 надгробий было разрушено вандалами на Ново-Татарском кладбище в Казани. Также было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Позднее местные СМИ отмечали, что к погрому могут быть причастны обвиняемые в убийстве студента из Республики Чад в Казани 16 февраля 2017 года 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия — Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов.