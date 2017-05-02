Ярославль, 2 мая, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля может быть распущен досрочно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города. Поводом может стать пересмотр деклараций о доходах депутатов муниципалитета за 2015 год, в результате которого депутатских полномочий могут лишиться 14 народных избранников.

City-yaroslavl.ru Павел Зарубин

3 мая муниципалитет планирует рассмотреть вопрос о лишении полномочий председателя муниципалитета Павла Зарубина. Зарубин вошел в конфликт с новым мэром города Владимиром Слепцовым. Прокуратура направила в муниципалитет представление, в котором просит рассмотреть вопрос о соответствии нарушений в декларации о доходах с депутатским статусом Зарубина. Зарубин не указал в декларации право пользования гаражом в гаражном кооперативе, который принадлежал умершему отцу председателя муниципалитета.

Между тем нарушения в декларациях о доходах за 2015 год были обнаружены прокуратурой у 14 депутатов: это Байло В.И., Выржиковский С.С., Шутов А.В., Авдалян Э.Л., Баранов Е.А., Галагаев Р.В., Рыбаков В.В., Саталов А.Р., Черепанин А.И., Шлапак К.В., Демин Д.С., Кузьмин Д.Е., Халтян М.А., Зарубин П.М. Речь идет о неуказанной доле в праве собственности на квартиру или земельный участок, проданных по доверенности автотранспортных средствах, долях в обществах с ограниченной ответственностью, информации о счетах в банке и т.п.

Сведения о нарушениях поступили в муниципалитет еще в 2016 году и были рассмотрены комиссией по проверке сведений деклараций о доходах и имуществе муниципалитета Ярославля под председательством депутата Олега Ненилина. Тогда комиссия пришла к выводу, что указанные нарушения не являются умышленными, и достаточно принять их к сведению. Тем более, что депутаты заполняли декларации о доходах впервые.

Между тем в апреле 2017 года вопрос был поднят вновь — пока только по одному Зарубину. Как говорит источник ИА REGNUM, одним Зарубиным дело может не ограничиться. В случае лишения полномочий одного лишь Зарубина может быть инициирован вопрос об избирательном подходе прокуратуры к вопросу проверки деклараций депутатов, в том числе в Генпрокуратуре, суде и Госдуме России.

Чтобы предупредить такой негативный для органов власти области и города сценарий, готовится вариант добровольного сложения полномочий всеми 14 депутатами-нарушителями, а следом ‑ и всем муниципалитетом Ярославля, так как собрать кворум в отсутствии почти половины народных избранников будет невозможно.

Такой сценарий имеет как плюсы, так и минусы для действующего мэра Ярославля Владимира Слепцова. Если муниципалитет уйдет в отставку целиком (а до истечения срока полномочий остается 4 месяца), то исполнительную власть трудно будет обвинить в репрессиях по отношению к опальному председателю, и вся процедура будет выглядеть как наведение порядка в городской власти. На новых осенних выборах Слепцов сможет сформировать лояльный муниципалитет, где уже не будет проблем взаимодействия. В качестве минуса называется правовой вакуум, который возникнет в случае досрочного прекращения полномочий представительного органа. До избрания нового состава невозможно принять или изменить нормативные акты, которые находятся в ведении муниципалитета.