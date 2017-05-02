Владикавказ, 2 мая, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Северной Осетии из резервного фонда президента РФ на неотложные нужды выделено 100 млн рублей. Такое решение принял Владимир Путин на встрече с главой республики Вячеславом Битаровым, сообщили ИА REGNUM 2 мая в пресс-службе главы региона. Вернувшись домой, Битаров поручил правительству дать предложения, по каким направлениям выделенные средства необходимо распределить в первую очередь.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Среди таких первоочередных задач — строительство общежития для выпускников детских домов, ремонт и реконструкция лечебно-профилактического учреждения в одном их сельских районов республики. Необходимо также завершить программу переселения граждан из аварийного жилья.

Что касается перспективы, то президент РФ поддержал разработанную комплексную программу социально-экономического развития региона, проект развития курорта «Мамисон», а также мероприятия, посвященные празднованию 1100-летия крещения Алании.

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В Северной Осетии тормозит программа ликвидации ветхого жилья

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года глава Северной Осетии на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что республике необходимо для решения вопросов, связанных с обеспечением сбалансированности бюджета, 5,9 млрд рублей. В числе проблем, которые требуют помощи федерального центра, Вячеслав Битаров назвал вопросы обеспечения жильем пострадавших в результате террористического акта в 2004 году в школе №1 города Беслана, а также реализации проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон».

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