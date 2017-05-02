Москва, 2 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Координаторы партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» и общественные советы в регионах будут анализировать самые востребованные практики работы сельских клубов и домов культуры в маленьких городах. Об этом заявила координатор партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры», заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.

«Изба Читальня» иллюстрация к журналу «Крестьянка» 1950-е

По ее словам, у многих субъектов в соответствии с региональной спецификой и особенностями сформированы свои интересные программы и наработки. Так, Тамбовская область имеет опыт работы с труднодоступными населенными пунктами, Тульская — по работе с многофункциональными центрами, а в городах Кавказских Минеральных вод есть свои наработки для тех, кто приезжает туда на отдых.

«Если Министерство культуры России сделает такое обобщение, это будет очень полезно. К тому же, сегодня есть все технические возможности распространять такой опыт через вебинары, интерактивные презентации, селекторные встречи. Ведь у нас страна очень большая и в отрасли культуры работают тысячи специалистов, но далеко не все имеют возможность выезжать в другие регионы и изучать, какие формы работы эффективны», — отметила депутат.

Такой анализ поможет в последующие годы при реализации проекта приобретать нужное техническое оснащение для клубов, делать правильные акценты на востребованных жителями сел формах работы, уверена Казакова.

«К октябрю все субъекты уже произведут ремонтные работы и приобретут оборудование и аппаратуру в рамках проекта «Местный дом культуры», что вдохнет в сельские клубы новую жизнь», — отметила она в заключение.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минкультуры России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в срок до 20 октября 2017 года провести работу по обобщению и распространению положительного опыта реализации в регионах проектов, направленных на развитие культурной среды, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации.