Тегеран, 2 мая, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Тегеран надеется в ближайшие несколько лет привлечь в свои нефтехимические проекты $10 млрд иностранных инвестиций. Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана Хоссейн Замани-Ния, передает Iran Daily.

Флаг Ирана

По словам замминистра, вообще в ближайшем будущем ИРИ планирует привлечь в энергетические проекты страны от $ 50 до $ 80 млрд иностранных инвесторов. Эта сумма необходима Тегерану для развития свой нефтяной промышленности до 2021 году. После этого потребуется еще около $100 млрд для развития иранской нефтяной промышленности.

С целью увеличения привлекательности своей нефтегазовой отрасли для зарубежных компаний Иран в 2015 году разработал новую модель нефтяных контрактов. На основе этих документов планируется предоставить иностранцам 49 нефтяных и газовых месторождений. Однако в стране еще не было проведено еще ни одного тендера по этим проектам.

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Эти 49 нефтегазовых месторождений были определены тоже в 2015 году. Их общую стоимость оценили тогда в $185 млрд. Замани-Ния говорил, что соглашения по этим проектам правительство рассчитывает подписать до конца 2020 года.

Что касается конкретно газа, то запасы этого энергоносителя в Иране оцениваются в 34 трлн кубометров (18,2% общемировых резервов). Однако по прогнозу Fitch от 2015 года, из-за сложностей со строительством газовых объектов Тегеран не сможет использовать весь свой газовый потенциал и в ближайшие пять лет экспортировать значительные объемы голубого топлива.

С другой стороны, после того, как часть санкций с ИРИ были сняты, ряд европейских компаний стали возвращаться в Иран. Замминистра экономики Мохаммад Хазаэй отмечал, что иностранные компании желают инвестировать в эту ближневосточную страну.

Дело в том, что введенные в отношении Ирана санкции США в 2012 году превратили эту страну в поле риска для любых иностранных компаний и банков. Например, Ирану не разрешалось работать с американскими банками. Тогда Luxemburg Clearstream Banking попытался помочь Тегерану обойти этот запрет в январе 2014 года, в результате компания заплатила штраф в размере $152 млн. Подобный инцидент произошел и с российским «Банк Москва»: заплатил $9,5 млн за незаконное перемещение средств через финансовую систему Соединенных Штатов от имени иранского банка Melli.

Вообще, основные санкции против ИРИ были введены 80-х годах. Ограничительные меры против энергетического сектора Ирана с конца 90-х годов шли в русле глобального стратегического планирования США. Так, в 96-м году были разрешены покупки иранского природного газа. Также американские санкции не коснулись азербайджанского проекта «Шах Дениз» и проекта Транскаспийского трубопровода, хотя в обеих проектах участвовала иранская государственная компания Naftiran Intertrade Company (NICO). Но в 2012 году ЕС ввел запрет на импорт нефти и природного газа из Ирана, запрет на страхование отгрузки нефти или продуктов нефтехимической промышленности Ирана. Все это, конечно, не могли негативно не повлиять на иранскую нефтегазовую отрасль.

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В начале 2016 года с ИРИ была снята часть санкций. Это позволило стране сделать рывок по возвращению на мировой рынок нефти. До отмены ограничений Тегерану разрешалось экспортировать не более 1 млн баррелей в сутки, но спустя пять месяцев после отмены ряда санкций уровень экспорта приблизился к отметке 2,5 млн баррелей сырой нефти и газового конденсата, добыча возросла примерно до 3,5 — 3,7 млн баррелей. Поставки выросли как за счет традиционных покупателей иранской нефти — Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, так и за счет ряда стран Европы — Испании, Греции, Италии, а также России (для поставок в Румынию).

Практически сразу после отмены ряда санкций Иран заявил о своих амбициозных планах по восстановлению экономики, и в первую очередь, энергетического сектора. Однако Тегерану пришлось столкнуться с нехваткой инвестиций. Именно поэтому иранские власти стали активнее рекламировать свои нефтегазовые проекты, пытаясь привлечь новых инвесторов. Во многом, это сделать удалось. Рядом иранских энергетических проектов заинтересовались и российские компании.