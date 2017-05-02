Сочи, Краснодарский край, 2 мая, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Финал Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» состоится во вторник вечером, 2 мая, в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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«2 мая в Сочи состоится Финальный матч Кубка России по футболу сезона 2016/17 «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва), — говорится в сообщении. — Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 18:45 мск».

26 апреля Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что финальный матч Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» обслужит судейская бригада под руководством Алексея Николаева.

«Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России по футболу сезона 2016/17, — отмечалось в сообщении. — (…) Судья — Алексей Николаев; ассистенты судьи — Николай Богач, Андрей Глот».

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