Москва, 2 мая, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Личный состав Вооруженных сил РФ примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы, которые пройдут в более чем 400 городах страны, в 28 из них состоятся военные парады. Об этом сегодня, 2 мая, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 9 мая. Вечно Молодые

«Будет задействовано более 140 тыс. военнослужащих, свыше 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота», — сказа Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

Министр уточнил, что по Красной площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск ПВО — зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА».

По его словам, в главном Параде Победы впервые примут участие представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

В Минобороны РФ уточнили, 9 мая военные парады пройдут в городах: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула, Астрахань, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

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Как сообщало ИА REGNUM, все российские города готовятся отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы. Вечером в крупных городах состоятся праздничные салюты.

Добавим, в период с 1 по 10 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на пригородных электричках, поездах и в аэроэкспрессах.