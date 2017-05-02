Вильнюс, 2 мая, 2017, 12:50 — ИА Регнум. На авиабазе НАТО в Шяуляй сегодня, 2 мая, состоится смена контингента воздушной полиции НАТО, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы. На смену ВВС Нидерландов заступят самолёты ВВС Польши.

U.S. Department of Defense Самолёт F-16 ВВС Польши

Всего на базе НАТО в Шяуляе будут дежурить четыре истребителя F-16 Fighting Falcon. Это уже седьмая по счёту миссия поляков в Литве, а ВВС разных стран НАТО базируются в Литве с 2004 года. Основной задачей истребителей всё это время стало сопровождение самолётов ВВС России над Балтийским морем.