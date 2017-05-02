Вашингтон, 2 мая, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Верховный суд США вынес решение в пользу правительства Венесуэлы и против американской компании Helmerich & Payne, обвинявшей Венесуэлу в нелегальной национализации в 2010 году одиннадцати буровых установок, сообщает El Economista.es.

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Решение было принято единогласно восьмью судьями Верховного суда, которые заслушали аргументы сторон в ноябре 2016 года, когда к процессу еще не подключился назначенный президентом США Дональдом Трампом судья Нейл Горсуч и который не участвовал в вынесении приговора.

Судьи Верховного суда США 1 мая постановили, что не поддержали жалобу компании Helmerich & Payne, поскольку компания не предоставила достаточно доказательств захвата ее имущества в нарушение норм международного права и, в частности, Закона об иммунитете иностранных государств.

Судья Стивен Брейер, ответственный за написание приговора, отметил, что если Верховный суд упростит подачу исков на иностранные правительства, то есть риск «создания трений с другими странами» и «ответных акций» против США.

Напомним, компания Helmerich & Payne, базирующаяся в американском штате Оклахома, в течение многих лет работала в Венесуэле в качестве правительственного подрядчика, однако в 2009 году прекратила свою деятельность и демонтировала буровые установки после того, как правительство Венесуэлы выставило ей многомиллионный долг.

В ответ на это действие тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес в июне 2010 года дал указание национализировать одиннадцать буровых установок компании. Руководство Helmerich & Payne отреагировало на это подачей иска на правительство Венесуэлы и государственную нефтяную компанию Petróleos de Venezuela, ссылаясь на Закон об иммунитете иностранных государств, утверждая, что национализация произошла с нарушением международного права.

Процесс достиг Апелляционного суда в округе Колумбия, где в 2015 году было вынесено решение в пользу компании Helmerich & Payne, после чего Венесуэла подал иск в Верховный суд США.