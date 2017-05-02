Новороссийск, Краснодарский край, 2 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 2 мая, ответить за обман граждан придется Алене Яновой и Сергею Сюсюре.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Обвинение подозреваемым предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Расследование уголовного дело уже завершено. Доказательств вины парочки махинаторов следователи собрали достаточно. Судьбы подозреваемых будет решать Октябрьский районный суд Новороссийска, куда и направлены материалыс утвержденным прокурором обвинительным заключением.

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В Волгограде рухнула очередная финансовая пирамида

Преступную деятельность Янова и Сюсюра начали в 2012 году, когда создали в Новороссийске финансовую пирамиду «Хорс». Злоумышленники привлекали деньги граждан под видом заключения договоров займа с условиями высоких процентных выплат. Для создания видимости успешной работы «Хорса» и «формирования доверия населения» проценты по вкладам клиентам все же иногда выплачивались.

Вкладчикам обвиняемые сообщали, что инвестируют денежные средства в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков, в том числе Forex, а также в строительство. Однако на деле никуда деньги не вкладывали.

Как сообщало ИА REGNUM, подобную схему «провернули» и жители Краснодара в 2009 году. Создав ООО «Ломбард Копилочка», а в дальнейшем ООО «Ломбард+Копилочка», действовавшие по принципу финансовой пирамиды, злоумышленники обманным путем «заработали» на краснодарцах порядка 150 млн рублей. Всего от преступный действий организованной группы пострадали более 200 человек.