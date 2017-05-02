Вашингтон, 2 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Исследовательский зонд «Кассини» неожиданно не выявил следов космической пыли в промежутке межу кольцами Сатурна и атмосферой газового гиганта. Об этом сообщается во вторник, 2 мая, на официальном сайте NASA.

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«Пространство между кольцами и Сатурном является, по всей видимости, «большой пустотой», — заявил менеджер проекта «Кассини» Эрл Мейз из Лаборатории NASA в городе Пасадена (штат Калифорния).

По его словам, зонд «Кассини» в ближайшее время продолжит движение заданным курсом, тогда как «ученые будут разгадывать тайну того, почему уровень пыли там меньше ожидаемого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Кассини», запущенный в 1997 году, передал на Землю фотографии Титана, наиболее похожего на Землю спутника Сатурна. А затем направился на сближение с планетой-гигантом.

Ожидается, что зонд совершит 22 прохода между Сатурном и его кольцами, после чего сгорит в атмосфере планеты, завершив свою миссию.