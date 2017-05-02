Пекин, 2 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, 2 мая 2017 года главный финансовый регулятор страны провел операции обратного РЕПО в объеме 70 млрд юаней ($10 млрд).

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

На этот раз банковские операции были проведены на 14-дневный срок, доходность составит 2,35%. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора Китая, принятые меры направлены на поддержание курса юаня, пишет «Синьхуа».

Операции обратного РЕПО направленны на внутреннюю поддержку китайской валюты, которая за последние недели незначительно ослабилась по отношению к доллару США.

В Пекине связывают колебания курса национальной валюты с масштабной финансовой реформой, начатой властями страны еще в 2015 году.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по последним официальным данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам апреля 2017 года индекс PMI в промышленном секторе, также известный как индекс деловой активности государства, остановился на уровне 50,3 пункта.