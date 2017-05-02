Тольятти, Самарская область, 2 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. 2 мая компания «АвтоВАЗ» уходит на плановые каникулы, завод возобновит свою работу 10 мая, сообщила 2 мая «Российская газета».

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

С 2015 года компания добавляла к новогодним каникулам одну неделю дополнительного корпоративного отпуска, таким образом, завод простаивал всю первую половину января.

В 2017 году году сотрудники предприятия обратились к руководству с просьбой перенести корпоративные каникулы на начало мая, их просьба была удовлетворена.

По информации «Коммерсанта», данная приостановка производства не повлияет на наличие автомобилей в автосалонах и выполнение предприятием обязательств по контрактам.

Напомним, за первые три месяца 2017 года в России было реализовано 61 477 автомобилей марки LADA, это на 8% больше, чем за тот же период 2016 года. Доля продаж автомобилей LADA в сегментах легковых и легких коммерческих машин выросла до 19,1%.

27 апреля пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что по результатам первого квартала 2017 года компания получила доход на 20% больше, чем за тот же период 2016 года, сумма составила около 46,0 млрд рублей.

Операционный убыток компании составил 1 млрд рублей, таким образом, данный показатель улучшился на 84% по сравнению с первым кварталом 2016 года.