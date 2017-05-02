Севастополь, 2 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. По его словам, в мотопробеге «Дороги Победы» участвуют более 80 мотоциклистов, по маршруту Севастополь — Ялта — Симферополь — Севастополь. По пути следования к основному потоку присоединятся байкеры из других городов.

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Мероприятие началось с возложения венков к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам обороны Севастополя 1941—1942 годов. Также мотоциклисты возложили венки к памятным знакам «Одесса» и «Ленинград» на аллее городов-героев.

В поселке Сахарная Головка под Севастополем мы реставрируем дзот времен Великой Отечественной войны и к 9 мая, с привлечением школьников, откроем его», — сказал Синичкин.