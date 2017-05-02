Нью-Дели, 2 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. По данным исследования, проведенного сингапурским агентством Canalys, по итогам I квартала 2017 года китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на индийском рынке мобильных устройств. По последним данным, в топ-5 самых популярных брендов смартфонов вошли китайские Xiaomi, Vivo, Lenovo и Oppo.

Vernon Chan Китайские смартфоны

Лидером индийского рынка остается южнокорейская корпорация Samsung. Второе и третье места заняли китайские Xiaomi и Vivo. Компания Lenovo впервые обогнала другого китайского производителя Oppo и заняла 4 строчку рейтинга, пишет «Сина синьвэнь».

По итогам I квартала продажи Samsung составили 6 млн устройств, что составило 22% от общего объема проданных смартфонов. Продажи Xiaomi превысили отметку в 4 млн единиц, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

За первые три месяца 2017 года продажи Vivo выросли на 36%, почти 3 млн жителей Индии приобрели устройства данного бренда. Lenovo продала 2,6 млн смартфонов, что составляет 9% от общего объема проданных устройств.

По словам аналитика Canalys Ишан Датт, устойчивый рост объема продаж Xiaomi связан с маркетинговой политикой китайского производителя. Компания Xiaomi стала первым производителем смартфонов, предлагающим приобрести устройство исключительно через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние 12 месяцев китайские производители смартфонов значительно укрепили свои позиции на рынке Индии. По данным опросов, почти каждый второй житель Индии владеет как минимум одним смартфоном из КНР.