Сан-Диего, США, 2 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Ворота пограничной стены, отделяющей мексиканскую Тихуану и американский Сан-Диего, 1 мая были открыты в пятый раз за свою историю для того, чтобы шесть разделенных миграционными законами мексиканских семей могли воссоединиться на несколько минут, сообщает агентство EFE.

Sgt. 1st Class Gordon Hyde Американская стена на границе с Мексикой

Эта традиция открытия дверей для разделенных семей появилась три года назад в Парке дружбы, расположенном на границе между двумя странами.

«Это было очень хорошо, очень эмоционально», — поделилась Мария Мендоса, не видевшая своих близких в течение восьми лет.

Мария де Лурдес Мендоса стала первой, кто 1 мая получил на три минуты на общение со своими родственниками по ту сторону границы. Мария пришла обнять своего сына, мать и брата, которые остались в Мексике.

Эта встреча стала возможной благодаря деятельности общественной организации Ангелы границы, сделавших запрос в федеральные органы США на разрешение открытия ворот. В 2016 году эти ворота открыли два раза. В 2017 году ворота открываются уже второй раз, и в первый раз во время президентства в США Дональда Трампа.

Напомним, по официальным данным консульства Мексики, в Сан-Диего проживает 120 тысяч мексиканцев без необходимых документов, по другим данным, в регионе находится до 1 миллиона нелегалов родом из Мексики. И многим из них грозит депортация в связи с ужесточением миграционной политики нового президента США.

Генеральное консульство Мексики в Сан-Диего проводит информационную кампанию среди мексиканских семей, находящихся в группе риска, в рамках которой даются общие рекомендации и юридические консультации для защиты их прав и прорабатывания возможных сценариев при разделении.