Одесса, Украина, 2 мая, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Обыски проведены у активистов общественно-политического движения «Куликово поле» в Одессе 2 мая, сообщает издание «Таймер».

Torange.biz Служба Безопастности Украины

Организованы обыски сотрудниками Службы безопасности Украины. Мероприятия начались рано утром 2 мая.

Проведены обыски у Наталии Дементьевой, Виктории Мачулко, Мориса Ибрагима. Сотрудники СБУ проводят обыски в квартирах еще трех человек.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года жители Одессы собрали палаточный городок на Куликовом поле и стали собирать подписи за федерализацию страны.

2 мая 2014 года власти устроили расправу над ними. Сначала бандеровцы устроили провокацию на улицах, затем обвинили в этом активистов «антимайдана», собравшихся на Куликовом поле.

Они сожгли палаточный лагерь и загнали активистов в здание Дома профсоюзов, которое затем подожгли. Только по официальным данным в результате погибли 48 человек и свыше 250 получили ранения.