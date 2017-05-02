Пекин, 2 мая, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан прокомментировал новость о развертывании американских комплексов ПРО THAAD в Южной Корее.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

По словам китайского дипломата, руководство КНР требует немедленно приостановить развертывание противоракетных комплексов на территории Южной Кореи. По мнению китайских властей, американские комплексы ПРО угрожают национальным интересам КНР, пишет «Жэньминь жибао».

«Позиция Китая по вопросу размещения THAAD в Южной Корее останется неизменной. Мы решительно выступаем против размещения американских комплексов на территории соседнего государства и призываем все стороны к немедленному приостановлению размещения THAAD. В противном случае мы будем вынуждены принять соответствующие меры для защиты национальных интересов Китая», — заявил Гэн Шуан.

Ранее китайские дипломаты неоднократно призывали Вашингтон и Сеул к приостановлению развертывания комплексов ПРО, так как это может привести к дестабилизации обстановки на Корейском полуострове.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что размещение THAAD обойдется властям Южной Кореи в $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 мая американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, достигла первоначальной операционной готовности. По данным южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар.