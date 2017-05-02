Оренбург, 2 мая, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбурге 9 мая в четвертый раз в честь Дня Победы по проспекту победы прошагает «Бессмертный полк». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор акции в городе Татьяна Богатенкова, два первых года горожан просили регистрироваться, чтобы иметь представление о количестве народа, который пример участие в мероприятии. Сейчас уже понятно, что и в 2017 году в акции «Бессмертный полк» будут участвовать тысячи. Решено уйти от формальности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Чтобы попасть в колонну полка, не нужно проходить никаких процедур. Достаточно прийти в назначенное место и время с портретом своего ветерана и встать в строй.

Начнется праздничный день 9 мая с торжественного митинга и прохождения личного состава и техники войск Оренбургского гарнизона и театрализованного представления, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После парада в выставочном комплексе «Салют, Победа!» пройдет праздничный концерт для ветеранов и будет организована работа полевой кухни.

Вечернюю акцию «Любим. Гордимся. Чтим» в 19:00 местного времени (17:00 мск) откроет торжественное шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». Колонна прошагает по проспекту Победы до Водонапорной башни, где с 20.00 состоится концерт «Победный май!». Акция завершится праздничным фейерверком.

Напомним, в 2016 году в этом памятном мероприятии приняли участие более 30 тысяч оренбуржцев.

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