Москва, 2 мая, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Торги на отечественном валютном рынке сегодня, 2 мая, вероятно будут проходить в спокойном режиме. Сказывается укороченная неделя. Часть инвесторов предпочтут вернуться на рынок только после праздника День победы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит с Путиным по телефону

«Также 2 мая ожидается телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в 19:30 мск. Это третий контакт по телефону между главами государства с момента вступления в должность Трампа. В разговоре, вероятно, будут затронуты тема дальнейших двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. В случае если разговор будет позитивным, рост рубля может усилиться, на фоне повышения аппетита к риску у инвесторов», — считает Капустянский.

«Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США. Уже 3 мая регулятор объявит решение по процентной ставке. Сюрпризов рынки не ждут, общий консенсус прогноз — ставка останется на уровне 1%. Скорее всего, это будет так. Во-первых, о дальнейшем повышении сейчас говорят небольшое число членов FOMC. Во-вторых, последние макроэкономические данные выходили неоднозначными. Решение оставить ставку на прежнем уровне отразится нейтрально на котировках рубля», — пояснил эксперт.

По его словам, «технически ожидаем валютную пару usd/rub сегодня в коридоре между диапазоном поддержки 56,30 — 56,50 и диапазоном сопротивления 57,10 — 57,40».

«Как и ранее главный риск для рубля исходит от снижения цен на нефть. Впереди, 25 мая, заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение по ограничению добычи нефти на следующее полугодие», — напомнил Капустянский.

«Если решение не будет продлено, то учитывая текущую тенденцию повышения активности американских сланцевиков, вероятно, снижение нефтяных цен будет неизбежно. В свою очередь это, может отразиться падением рубля и ростом инфляции в России», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 мая Центробанк РФ поднял курс доллара и опустил курс евро. Установленный официальный курс доллара составляет 56,98 рубля, курс евро на сегодня равен 62,04 рубля.