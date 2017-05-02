Ханой, 2 мая, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Российские и вьетнамские ученые во время совместной экспедиции собрали уникальную коллекцию водных и наземных моллюсков, из которых несколько видов для Вьетнама были отмечены впервые. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного отделения РАН.

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«В течение недели отряд исследовал биоту эстуариев рек юго-западного побережья Вьетнама и некоторых малоисследованных пресноводных объектов в бассейне реки Меконг, — говорится в сообщении. — На каждой точке были отобраны пробы воды и донных отложений, взяты образцы водных растений и беспозвоночных для их последующего анализа на присутствие пестицидов и тяжелых металлов».

Во время экспедиции в реках нашли уникальную коллекцию водных и наземных моллюсков. Помимо этого, в расположенной недалеко от мыса Хон Чонг пещерной системе скал Фу Ту впервые был обнаружен брюхоногий моллюск из семейства Diplommatinidae. Раковина моллюска практически бесцветна, а передняя часть тела способна испускать слабое белое свечение.

Отмечается, что результаты экспедиции будут представлены в сентябре 2017 года на международной конференции в Нечанге.