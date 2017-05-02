Москва, 2 мая, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий процедуру получения патента для работы в России иностранных граждан, внесла в Госдуму Магаданская областная дума 2 мая, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая. Авторы инициативы предлагают разрешить мигрантам не присутствовать лично при получении патента, а позволить уполномоченной организации получить документы за иностранца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иностранные граждане

По действующим сегодня нормам, для получения российского патента гражданин другого государства должен подать необходимые документы, причем сделать он это может как лично, так и с помощью уполномоченной организации. Однако выдача документов и непосредственно патента происходит только при личном присутствии гражданина. Авторы законопроекта уверены, что такое требование избыточно и в случае если документы на патент подавала уполномоченная организация, то выдать их можно ей же.

Как объясняют авторы инициативы, на территориях различных российских регионов, особенно в районах Крайнего Севера, значительное число иностранцев работают далеко от административных центров. Транспортное сообщение в таких регионах крайне затруднено, а в некоторые периоды и вовсе невозможно. При таких обстоятельствах необходимость личной явки только для получения патента негативно сказывается на предпринимательской деятельности, в том числе в приоритетных для экономики сферах, уверены законодатели.

Если законопроект будет принят, то он значительно упростит процедуру получения патента, а также окажет положительное влияние на сферы экономики, в которых задействованы иностранные граждане, уверены депутаты.