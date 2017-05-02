Красногорск, 2 мая, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Депутат напомнил, что на берегу реки Рожайка Чеховского района Московской области издавна стоит небольшое село Молоди. В 1572 году именно в этом месте, умело маневрируя, русские войска под командованием боярина Михаила Воротынского разгромили крымских татар и турок. 120-тысячную армию крымчаков в том походе лично возглавлял хан Давлет-Гирей.

Николай Дижур Реконструкция битвы

«Но, к сожалению, широкая общественность не знает о том, что победа русского войска в битве при Молодях стала поворотной точкой в противостоянии Русского государства и самого западного осколка Золотой орды, вассала Османской империи — Крымского ханства. Историки это сражение ставят в один ряд с Куликовской битвой и битвой при Бородино», — отметил Дижур.

И вот на месте исторического памятника некий закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Созидание» вознамерился построить логистический центр. Для чего собственно и потребовалось поменять статус территории, перевести земли из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию промышленного предназначения. Речь как раз и идет о земельном участке площадью около 55 га, расположенном на месте исторического сражения, что подтверждается археологическими изысканиями кандидата исторических наук Михаила Гонямого, заведующего отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея.

Далее общественник рассказал о том, что в Любучанском поселении, в которое и входит село Молоди, прошли общественные слушания, на которых граждане высказались категорически против изменения разрешенного вида использования земельного участка. Из 700 жителей села высказались против 600 человек. И вместе с тем выказал опасения по поводу того, что пайщики «Созидания», решившие застроить историческую территорию промышленными зданиями и сооружениями, не учтут волю коренного населения. Поскольку результаты публичных слушаний носят всего лишь рекомендательный характер.

«Хан Давлет-Гирей не смог покроить Московию, а вот хан Андрей вознамерился исправить историческую несправедливость», — горько заключил Дижур.

Добавим также, что председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку по факту застройки санкт-петербургской коммерческой строительной организацией на Молодинском поле.

«Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании.

Эти земли имеют историческую значимость для России: победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства, в XVI веке Молодинское поле выдержало натиск войск крымского хана. Именно поэтому важно сохранить эти земли в том виде, в котором их можем сегодня видеть мы, как историческую ценность для будущих поколений», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам председателя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседова, лишь около 3% объектов культурного наследия в Подмосковье обеспечены охранными зонами. Такая ситуация сложилась из-за лоббирования интересов застройщиков областным правительством. Поручение президента РФ Владимира Путина о скорейшем утверждении охранных зон ряда культурных объектов также не исполняется.

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