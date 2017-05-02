Кировск, Ленинградская область, 2 мая, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Погибшим при взрыве противотанковой мины периода Великой Отечественной войны в Кировском районе Ленобласти оказался 42-летний водитель вездехода поискового отряда. Идет доследственная проверка.

Фотохроника Нацист устанавливает Теллермину

Как сообщалось, 1 мая в лесу у деревни Синявино произошел взрыв. По данным ГУ Росгвардии, он стал результатом срабатывания немецкой противотанковой мины ТМi 35 (Tellermine) времен войны. При взрыве погиб мужчина средних лет.

Как уточнили сегодня, 2 мая, в Следственном управлении СКР по Ленобласти, фрагментированные останки мужчины были найдены в лесном массиве недалеко от мемориала «Синявинские высоты». Мемориал установлен в местах кровопролитных боев в память о погибших советских воинах, защищавших Ленинград.

По версии СУ СКР по Ленобласти, мужчина, водитель вездехода поискового отряда, подорвался на кассете из пяти противотанковых мин.

«Погибший, не являясь специалистом в области саперного дела, взяв в отряде металлоискатель, направился на самостоятельные поиски боеприпасов», — пояснили в следственных органах.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела погибшего.