Медведев поручил проработать вопрос повышения пенсий работающим пенсионерам
Москва, 2 мая, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и МЭР вместе с Пенсионным фондом проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте правительства.
Согласно поручению Медведева, до 24 мая 2017 года профильным министерствам следует «дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом».
Поручение дано по итогам отчета Медведева о деятельности правительства за 2016 год.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам Минтруда, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется 170−200 млрд рублей.