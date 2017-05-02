Москва, 2 мая, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и МЭР вместе с Пенсионным фондом проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Согласно поручению Медведева, до 24 мая 2017 года профильным министерствам следует «дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом».

Поручение дано по итогам отчета Медведева о деятельности правительства за 2016 год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам Минтруда, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется 170−200 млрд рублей.