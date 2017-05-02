Москва, 2 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Российскому министерству труда, министерству финансов и министерству экономического развития поручено совместно с Пенсионным фондом РФ проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили 2 мая в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Индексация пенсий

По итогам ежегодного доклада премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, представленного 19 апреля 2017 года, правительству поручено проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Минтруду России (М. А. Топилину), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) совместно с Пенсионным фондом РФ дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом РФ в целом», — говорится в сообщении.

Министерства должны доложить о результатах проделанной работы в правительство. Срок — до 24 мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля министр труда Максим Топилин заявил, что на сегодня нет решений по индексации пенсий для работающих пенсионеров. По его словам, министерство посчитало, что индексация пенсий работающих пенсионеров от российского бюджета потребует 170−200 млрд рублей.

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