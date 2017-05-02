Пекин, 2 мая, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Цзянсу подтвердила информацию о новом случае заражения местного жителя смертельно опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп.

James Gathany Ученый исследует вирус H7N9

34-летний житель города Дунинь обратился за медицинской помощью вскоре после резкого ухудшения самочувствия. Анализ крови, взятый у пациента, подтвердил опасения медиков — в крови мужчины был обнаружен вирус H7N9, пишет «Сина синьвэнь».

Благодаря оперативной госпитализации жизнь пациента находится вне опасности. В настоящее время местный житель получает необходимую медицинскую помощь. По словам врачей, вероятнее всего, пациент будет выписан из учреждения уже в конце мая.

Медикам удалось установить, что непосредственно перед ухудшением самочувствия пациент имел прямой контакт с домашней птицей — мужчина работает продавцом мяса на рынке. Власти города уже распорядились о закрытии рынка до выяснения обстоятельств.

Впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен в Китае в 2013 году. Ежегодно пик заболеваемости приходится на зиму и весну. В 2017 году жертвами опасного заболевания стали более 100 граждан КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти провинции Цзянси сообщили о новом случае заражения смертельно опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп. По данным провинциальной комиссии здравоохранения и планирования семьи, вирус был обнаружен в крови 48-летнего мужчины.