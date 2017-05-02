Берлин, 2 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Немецкая газета Bild am Sonntag опубликовала 2 мая данные последнего социологического опроса немецких граждан в рамках грядущих парламентских выборов.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Союз ХДС/ХСС

Согласно данным опроса, коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (Союз ХДС/ХСС) опережает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), сообщает информационное агентство T-online.

За Союз ХДС/ХСС проголосовали 36% респондентов, а за СДПГ — 29%, разница между ними растет каждую неделю, начиная с конца марта 2017 года.

Неизменными остаются результаты Левой партии и «Альтернативы для Германии», которые заручились поддержкой по 9%.

Партия Зеленых и Свободная партия Германии улучшили свои показатели на один пункт: за них проголосовали 7% и 6% соответственно.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. На должность канцлера ФРГ претендуют Ангела Меркель (ХДС) и Мартин Шульц (СДПГ).