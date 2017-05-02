Киев, 2 мая, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Фотографии первых репетиций с украинского «Евровидения — 2017» появились в сети.

Eurovision.tv Репетиция

Как сообщают украинские СМИ, на данный момент первые репетиции уже закончили восемь конкурсантов — представители Черногории, Грузии, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Швеции, Финляндии и Португалии.

Eurovision.ua Репетиция

Всего в конкурсе примут участие около 200 артистов из 42 стран.

Eurovision.tv Репетиция

Как сообщало ИА REGNUM, 62-й песенный конкурс «Евровидение — 2017» состоится в мае в Международном выставочном центре в Киеве.

9 и 11 мая пройдут полуфиналы, 13 мая состоится финал конкурса.

Читайте также: Аваков: «Для участников Евровидения на Украине угроз нет»

Напомним, Россия отказалась участвовать в «Евровидении» в связи с тем, что Украина закрыла въезд на три года в страну для российской участницы. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), певица Юлия Самойлова выступала ранее в Крыму, чем «нарушила украинское законодательство».

Гендиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре назвала решение Украины «неприемлемым шагом», однако далее никаких действий в адрес Украины со стороны ЕВС не последовало.