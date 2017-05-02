Вашингтон, 2 мая, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Подготовка новых санкций в отношении Москвы комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США не ведется, сказал глава комитета Боб Коркер, пишет Politico.

United States Senate Боб Коркер

«Мы не планируем готовить законопроект о санкциях против России», — отметил Коркер законодатель.

Сенатор уточнил, что идет подготовка других санкций: в стадии разработки проект мер против Тегерана. «Он будет готов к концу нынешнего рабочего периода», — уточнил Коркер.

Что касается России, комитет, по словам сенатора, рассматривает инициативу по «выражению несогласия с действиями России в ЕС». Отмены действующих санкций также не планируется.

По словам сенатора, возглавляемый им комитет будет учитывать, к какому выводу придет расследование по поводу «вмешательства» Москвы в минувшие выборы американского президента. Только в соответствии с полученными результатами будет рассматриваться возможность новых антироссийских санкций.

«Мы подождем какое-то время», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля 2017 года специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири, заявил, что международные санкции против Москвы оказались крайне неэффективными: Россия смогла адаптироваться к ним.

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