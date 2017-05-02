Давао, Филиппины, 2 мая, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Китайскую делегацию возглавил политический комиссар ВМС НОАК Мяо Хуа, который лично провел экскурсию для президента Дутерте. По словам китайского офицера, подобные визиты способствуют укреплению дружбы между Пекином и Манилой, а также ведут к стабилизации обстановки в регионе, пишет «Жэньминь жибао».

Mod.gov.cn Учения ВМС НОАК

«Безусловно, визит китайского флота на Филиппины окажет положительное влияние на укрепление мира и дружбы между нашими странами. Кроме того, визит будет способствовать обмену мнениями по ряду вопросов в области двустороннего морского сотрудничества между Филиппинами и Китае», — заявил Родриго Дутерте.

Второй день дружественного визита китайской эскадры начался с проведения ряда спортивных состязаний. Команды китайский и филиппинских моряков провели соревнования по перетягиваю каната, а также сыграли в баскетбол и футбол.

Горожане и гости Давао могут посетить китайские корабли, где им будет проведена экскурсия, а также будет показаны самые современные единицы вооружения НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Родриго Дутерте заявил о возможных совместных учениях филиппинского и китайского флотов.