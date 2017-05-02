Барнаул, 2 мая, 2017, 08:51 — ИА Регнум. До того, как в Алтайский край пришло похолодание с мокрым снегом, диспетчеры регионального диспетчерского пункта Минприроды Алтайского края ежедневно фиксировали более ста термоточек, подавляющее большинство из которых давали палы прошлогодней травы и пожнивных остатков. Как сообщает сегодня, 2 мая, официальный сайт министерства, именно сельхозпалы стали причиной двух лесных пожаров. Причем, в Знаменском лесничестве (Хабарский район) пострадали не только насаждения гослесфонда, но и защитная лесополоса, а в Залесовском лесничестве огонь повредил лес.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

«Виновники установлены, после прохождения необходимых процедур, они понесут своё наказание», — отметили в лесном ведомстве.

Вместе с тем, первомайские праздники на Алтае прошли относительно спокойно. Этому содействовало введение особого противопожарного режима и ужесточение требований к поджигателям. Наблюдение за лесными массивами продолжается с пожарно-наблюдательных вышек, с вертолетов, используются данные космического мониторинга.

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По оперативным данным Регионального диспетчерского пункта Минприроды, за три праздничных дня — 29, 30 апреля и 1 мая — на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано пять лесных пожаров в Кытмановском, Усть-Пристанском, Быстроистокском и Тальменском районах. Причинами возгораний стали несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах. На тушении было задействовано 39 лесных пожарных, использовано 10 автоцистерн для заливки огня водой и 5 тракторов для опашки очагов возгораний. Оперативные действия не позволили огню распространиться на большие площади, пожарами пройдено 16,2 гектара.

Всего с начала пожароопасного сезона, с 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 18 пожаров, огнём пройдена площадь 22,68 га. Напомним, в прошлом году (пожароопасный сезон был объявлен 16 апреля) на эту дату фиксировалось уже 50 лесных пожаров общей площадью 116,22 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за участившихся лесных пожаров, происходящих в ходе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, на всей территории Алтайского края был введен особый противопожарный режим. Но с 1 мая в погода в регионе кардинально изменилась: летнюю жару сменил мокрый снег.