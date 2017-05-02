Москва, 2 мая, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 мая завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,86%, до $51,39. Большую часть времени котировки находились на уровне $51,71. Европейские биржи не работали по случаю праздника Дня труда. Активность на рынке в первой половине дня была низкая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть снизилась до $51,20 в ходе американской сессии.

lalabell68 Нефть

Рынок нащупал поддержку в области $50,50. На момент написания обзора нефть сорта Brent торгуется по $51,43 (+0,07%). Перед восстановлением цена может вернуться к нему ещё один раз.

Трейдеры ждут новостей от ОПЕК по продлению соглашения о заморозке добычи нефти на второе полугодие. Уверенности в продлении нет, так как высокие цены на нефть оказывают положительное влияние на восстановление добычи американской нефти.

Давление на нефтяной рынок сохранится. Техническая картина на часовом ТФ указывает, что 2 мая снижение усилится до уровня $51,00. По итогам дня закрытие по Brent ожидается вблизи $51,48.