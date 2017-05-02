Москва, 2 мая, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Снижение ставки было учтено рынком, поэтому её снижение на внутреннем валютном рынке не вызвало агрессивных продаж национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На тот момент поддержка исходила от роста нефтяных котировок и спроса на ОФЗ. У зарубежных инвесторов опять появился интерес к российским облигациям. Индекс государственных облигаций России (RGBI) вырос на 0,36%, до 138,34.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль не смог удержать позиции на уровне 56,70 руб. Падение цен на нефть сорта Brent до $51,60 заставило его отступить к уровню 56,92 руб. В понедельник (1 мая) нефть подешевела до $51,20. Поскольку в России из-за национального праздника торги по рублю не проводились, то снижение цен на нефть в рублёвых парах отразится 2 мая.

На прошлой неделе стоимость нефти показывала негативную динамику. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК по продлению соглашения о заморозке добычи нефти на второе полугодие. Уверенности в продлении нет, так как высокие цены на нефть оказывают положительное влияние на восстановление добычи американской нефти. Что касается российской валюты, то она в мае продолжит получать поддержку от зарубежных инвесторов (ОФЗ, керри-трейд), аукционов Минфина и налогового периода.

Сегодня, 2 мая, баррель Brent стоит $51,43 (+0,07%). Повышение нефтяных котировок может начаться с $51. В первой половине дня ожидается рост курса доллара до 57,13 руб., во второй — снижение до 56,65 руб. По евро в качестве внутридневного максимума выступит уровень 62,35 руб., минимума — 61,61 руб.