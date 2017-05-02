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Министр США – об ударе по Сирии: «Это было вместо развлечения после ужина»

Политика

«После того, как принесли десерт...»

Вашингтон, 2 мая 2017, 08:07 — REGNUM  Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии был для американского президента Дональда Трампа чем-то вроде «развлечения после ужина», заявил американский министр торговли Уилбур Росс, пишет журнал Variety.

В ходе международной конференции экономического Института Майкла Милкена (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) американский министр заявил слушателям, что атака по Сирии стала «развлечением», которым закончился ужин в поместье «Мар-а-Лаго» (штат Флорида, США) с главой Китая Си Цзиньпином.

«После того, как принесли десерт, президент сказал господину Си, что ему нужно кое о чем рассказать ему, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии, — заявил министр. — Это было вместо развлечения после ужина».

Напомним, ракетный удар США был нанесен по «Шайрату» в ночь на 7 апреля 2017 года. В это время в США с визитом находился председатель Китая, который узнал о том, какой приказ отдал американский президент, от него самого.

Комментируя этот момент в переговорах, Трамп рассказывал, что лично сообщил Си Цзиньпину о произошедшем во время десерта. В интервью телеканалу Fox Bussines Трамп сообщил подробности этих переговоров.

«Я сидел за столом, мы закончили обед, нам подали десерт. У нас был самый замечательный шоколадный торт, который мы когда-либо видели, и президент Си наслаждался им», — сказал он.

Как раз в этот момент Трамп сказал об ударе по Сирии. Китайский лидер не сразу смог ответить.

Читайте подробнее: Пушков: «В Пекине не оценили 59 Томагавков «на десерт» во Флориде»

А также: Трамп: «Си Цзиньпин — очень хороший человек»

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