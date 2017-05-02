Барнаул, 2 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. В течение 5 дней — с 5 по 10 мая — алтайские транспортники и таксисты ряда барнаульских и одной заринской компании готовы возить бесплатно ветеранов Великой Отечественной войны. О достигнутой договоренности сообщает сегодня, 2 мая, Минстройтранс Алтайского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM День Победы в Барнауле

Судя по официальному сообщению, речь идет о бесплатном проезде на электричках, а также — внутренним водным и автомобильным транспортом. Непосредственно 9 мая, участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси «Европа», «Город», «Комфорт» в Барнауле и такси «Авангард» в Заринске.

«Помимо этого, особое внимание соответствующих структур будет направлено на обеспечение безаварийной работы транспорта, а также на принятие необходимых организационных и профилактических мер по защищенности транспортных объектов и средств от угроз террористического характера», — отмечено в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Рыбинске Ярославской области ветеранов Великой Отечественной войны решили бесплатно возить на праздничные мероприятия, посвященные 9 мая и обратно, на «Волгах». С такой инициативой выступил Клуб любителей отечественного авто.