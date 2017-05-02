Эр-Рияд, 2 мая, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Рабочий визит в Саудовскую Аравию канцлер Германии Ангела Меркель провела в той форме одежды, которая принята на Западе: она не стала надевать платок, пишет The Independent.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Меркель обсудила с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом проблемы военного и экономического сотрудничества и вопросы взаимодействий в борьбе с терроризмом.

В ходе визита немецкий представитель объявила, что, по ее оценкам, Эр-Рияд намерен вступить на путь изменений. При этом она признала, что здесь имеют место нарушения прав человека, в частности — существует смертная казнь.

Меркель подчеркнула, что Берлин беспокоит судьба блогера Раифа Бадави и других, «желающих сохранять политическую активность». «Для нас прогресс в правозащитной сфере является приоритетным», — передает слова Меркель Euronews.

В рамках визита состоялась встреча канцлера с женщинами-предпринимателями. Напомним, визит Меркель в Саудовскую Аравию состоялся 1 мая.