Берлин, 2 мая, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) требуют извинений со стороны министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен за случай с задержанным офицером бундесвера, который одновременно с несением службы числился в рядах беженцев, сообщает Die Zeit.

Diariolasamericas.com Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)

«Мы находимся в шоке от события, произошедшего в бундесвере. Я уверен, что каждый честный солдат чувствует себя оскорбленным», — сообщает член фракции СДПГ в бундестаге Райнер Арнольд.

Помимо этого, социал-демократ обвиняет министра в слабости руководства и потере корпоративного духа.

«Поэтому призываю госпожу фон дер Ляйен извиниться за данную ситуацию», — добавляет политик.

27 апреля в немецком городе Франкфурт-на-Майне был задержан 28-летний офицер бундесвера, который вел двойную жизнь, ранее выдавая себя за сирийского беженца.

Офицер в звании старшего лейтенанта подозревается также в планировании теракта.