Улан-Удэ, 2 мая, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Пытаясь привлечь внимание к проблеме возможного строительства ГЭС на реке Селенга (самом крупном притоке Байкала), жители Бурятии создали и распространили в интернете клип, призывающий спасти уникальное озеро Байкал. Видео, стартующее с хештега #байкалживи, по состоянию на 2 мая набрало более 2,5 тыс. просмотров.

Mizu basyo Морин хуур

В съемках клипа принял участие известный в регионе музыкант Еши Дармахеев. С помощью бурятского музыкального инструмента морин хуур он исполнил кавер-версию песни Виктора Цоя «Группа крови». Также в создании кавер-версии поучаствовали жители Улан-Удэ, которые держали в руках плакаты с надписью #байкалживи.

Создали клип активисты бурятской общественной организации «Новая энергия». «Мы выступаем против проекта строительства монгольских ГЭС и призываем всех неравнодушных присоединиться к нам», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель организации Иван Логинов.

«Дело в том, что в Бурятии и так маловодный период вот уже более 20 лет. Любой механизм имеет запас прочности, но однажды он заканчивается, и наступает катастрофа. То же и с экосистемой, Байкал сегодня испытывает колоссальные нагрузки, как природные, так и антропогенные. И если на основном притоке — реке Селенге — построят ГЭС, то есть возведут дамбу, это непременно приведет к ужасным последствиям. Мы не готовы допустить катастрофу, подобную той, что произошла с Аральским морем», — объяснил собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, в Бурятии в марте 2017 года прошли общественные слушания, на которых обсуждалось техническое задание монгольских проектов «Шуренская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». По мнению ряда экологов и представителей общественности Бурятии, строительство ГЭС в Монголии может напрямую повлиять на состояние озера Байкал, причем крайне негативно. В частности, это может привести к снижению уровня воды в озере Байкал, и без того переживающем маловодный период.

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Между тем представитель Монголии в интервью ИА REGNUM ранее заявил, что «строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии». Эгийн-Гол — самый полноводный приток Селенги, обеспечивающий связь между озером Байкал и монгольским озером Хубсугул.

«Всем понятно, что мы собираемся построить ГЭС для решения проблемы энергоснабжения. Наши мощности уже не выдерживает пиковой утренней нагрузки. Поэтому мы импортируем электроэнергию из РФ. Но из года в год тарифы на нее растут. И есть причины, почему мы остановили свой выбор именно на ГЭС. В последнее время в связи с глобальным потеплением ускоряется процесс опустынивания. Поэтому многие страны мира принимают меры по смягчению климата в регионе путем использования трансграничных вод и создания водохранилищ», — сказал эксперт министерства энергетики Монголии Гэндэнсурэн Ёндонгомбо.

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Напомним, Селенга — крупнейшая река, впадающая в Байкал и обеспечивающая до 50% ежегодного притока воды в уникальное озеро, являющееся на сегодняшний день крупнейшим природным резервуаром пресной воды.