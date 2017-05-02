Вашингтон, 2 мая, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Сотрудница Федерального бюро расследований (ФБР) США Даниэла Грин, обладающая доступом к секретным материалам, направилась в 2014 году в Сирию, где вышла замуж за боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о котором она должна была собирать информацию, сообщает CNN.

Petar Milošević Никаб

По сведениям федерального суда, Грин обманула свое руководство, не указав точное место назначения своей поездки. Более того, она предупредила своего нового мужа Дениса Касперта о начатом в его отношении расследовании.

При этом супругом Грин, которая получила снисхождение со стороны американского правосудия, стал не простой террорист, а Денис Касперт, который значился одним из самых влиятельных боевиков, участвуя в пропагандистских видеороликах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спустя несколько недель после заключения брака с Каспертом, который был известным рэпером, выступающим в Германии под псевдонимом Deso Dogg, Грин осознала ошибку и бежала обратно в США, где была незамедлительно арестована.

Признав свою вину в предоставлении ложных сведений, включающих информацию по вопросам терроризма, она была приговорена к двум годам в федеральной тюрьме. Летом 2016 года она вышла на свободу.

История Грин является свидетельством постыдного нарушения национальной безопасности в ФБР — ведомстве, чья задача и состоит в том, чтобы выявлять сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всей стране

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