Пекин, 2 мая, 2017, 07:20 — ИА Регнум. После майских праздников юань продолжил падение по отношению к доллару США, передает 2 мая агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

28 апреля и 2 мая Китайская валюта просела на 35 и 25 базисных пунктов соответственно, достигнув курса 6,8956 юаня за доллар на состояние 2 мая.

В общей сложности с момента начала ослабления юань потерял 318 базисных пунктов, что суммарно является довольно существенным.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии китайских властей, причиной ослабления курса национальной валюты КНР является структурная реформа экономики в целом и финансовой сферы в частности, начатая еще в 2015 году и которая будет продолжена и в 2017 году.

Читайте также: Китай продолжит структурную реформу экономики в 2017 году

При этом некоторые западные эксперты считают, что Пекин целенаправленно занижает курс своей валюты, чтобы получить экспортные выгоды.

Ранее, до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президент США Дональд Трамп в достаточно жесткой форме озвучивал подобное мнение.