Будапешт, 2 мая, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил 1 мая на критику заместителя председателя Европейской народной партии Йоханнеса Хана в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана, сообщает Der Kurier.

(сс) Agencia de Noticias ANDES Министр иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто

«Господин Орбан порой находится на волне популизма, которая, в конечном счете, скажется на всей европейской идее», — отметил в своем интервью 29 апреля австрийский политик.

Йоханнес Хан считает, что слова Орбана противоречат его действиям. «На встрече в Риме он выступал за укрепление Евросоюза, однако в стране ведет противоположную политику», — добавил он, ссылаясь на принятый в апреле скандальный закон о высшем образовании, который был раскритикован в Брюсселе.

«Мы требуем уважения со стороны брюссельских бюрократов, — ответил на критику Петер Сийярто. — Прошу обратить внимание: пока они критикуют нашу политику, мы защищаем границы ЕС от нелегальной миграции».

13 апреля Еврокомиссия дала Будапешту две недели на разбирательство по делу нового закона, согласно которому иностранным университетам грозят меры по урезанию их автономии.

По словам вице-президента Еврокомиссии, венгерское правительство должно пересмотреть содержание закона в пользу демократии.